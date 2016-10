KulturImpuls vom 11.10.2016: Reich an Tieren, Inszenierungen und Impressionen

Lust mal mit einem Chinchilla in den Urlaub zu fahren? Wir haben es getan und zwar in der Premiere des Theaterstücks "Das Tierreich" im Theater der Keller.

In die Vergangenheit sind wir mit Anne Franks Freundin Jaqueline van Maarsen gereist, die uns in ihrer Lesung verrät, wie sie die Geschehnisse im II Weltkrieg überlebt hat.



Außerdem haben wir heute die Acting Accomplices zu Gast, die ihre neue Inszenierung "Wir glauben" vorstellen, welche am 13.Oktober in der Orangerie in Köln Premiere feiert.

Also wir glauben, dass das eine höhrenswerte Sendung wird.

Lohnenswert in jedem Fall, da wir für euch auch eine Verschenkung in Petto haben! Nur so viel: Habt ihr Lust mal im Museum zu shoppen?

Schaltet ein, heute ab 18 Uhr!



Moderation: Max Heck

Redaktionelle Leitung: Galina-Tara Barusic