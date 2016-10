Hellfire Radio vom 14.10.2016: Improvisation ist alles! - TipTop Gäste bei Hellfire

TipTop

Da wir ja auch oft nicht wissen, was wir spielen, ist es gut, eine Band zu Gast zu haben, die dasselbe von sich behauptet. Umso mehr Spaß macht es, dem TipTop live beizuwohnen - rotziger deutscher Schrammelpunk - straight outta Proberaum und mit Mitgrölgarantie!

Während wir immer noch auf eine möglicherweise bald kommende Platte warten, zerren wir sie einfach mal vor's Mikro und haken nach, was so in der Kölner Clubszene abgeht (denn da treiben sie sich häufiger rum als im Internet) und was sie so mit den Beastie Boys am Hut haben.



Und da sich die britischen Postpunker Apologies, I Have None gerade zufällig in der Stadt rumtreiben, treffen wir auch sie zu einem kurzen Schnack über's neue Album und diversen psychischen Problemen, die man so hat.



Ansonsten ist aber alles sauber bei uns. Neue Musik und Band-Entdeckungen haben wir auch am Start. Hört rein, 20 Uhr!









Redaktionelle Leitung und Moderation: Anja Münchrath, Stephan Wiefling