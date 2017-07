What Up!? vom 21.06.2017: Fredfades mit ganz viel Wärme

Der norwegische Producer hat diesen Monat sein Album "Warmth" rausgebracht, das perfekt zum Wetter passt. Dazu haufenweise neue und heiße Tunes!





Es gibt mal wieder eine Gigatonne neuer Tracks, aus denen wir ein paar Juwelen rausgepickt haben...unter anderem ein neues Album von Boshi San (produziert von Main Concept-Beatschmied Glammerlicious), über das wir uns auch mit den beiden unterhalten haben. Ansonsten aber auch den ersten Wandl Longplayer, ein neues S.Fidelity Album auf Jakarta und neuer Kram von Dexter & Retrogott, Kuchenmann, Rejjie Snow, Relaén, uvm.









trademark da skydiver & young roddy – family business (family business) ihiphop distributions

leroy da menace – headshakin (strangelands) le sofa

dom – sun ra in a 64 (single) for the slab

s.fidelity – never (feat. juju rogers) (a safe place to be naked) jakarta

s.fidelity – ppp (feat. harleighbru) (a safe place to be naked) jakarta

s.fidelity – paper parties (a safe place to be naked) jakarta

wandl – 0800-333-talk (it's all good tho) affine

wandl – toast (it's all good tho) affine

wandl – blowin smoke (it's all good tho) affine

dexter – am flughafen (feat. retrogott) (haare nice, socken fly) wsp

kuchenmann – diamanten (feat. physical graffiti) (1000 stunden phunk) heart working class

rejjie snow – hope (themoon&you) self released

rejjie snow – purple tuesday (feat. joey bada$$ & jesse boykins) (themoon&you) self released

rejjie snow – fashion show (themoon&you) self released

boshi san – cassius clay (reicher mann) 58 beats

boshi san – telegramm (feat. david pe) (reicher mann) 58 beats

classic der dicke – minuseinsdioptrien (feat. nick mitdemkopf) (body mass index) daily concept

kunstfabrik – heimweg (unter dem radar) self released

nuphzed – highly suspicious (dreebalicious ep) yogocop

krawanesia & maura souloud – solidified energies (single) self released

relaén – mediantenpetting (mediantenpetting ep) wadada

fredfades – cold (feat. moruf, moshadee & ivan ave) (warmth) king underground

fredfades – any less (feat. dialate) (warmth) king underground

galv – halt den moment fest (flowtec remix) (single) self released

malik abdul-rahmaan – up above the clouds (malaysian field studies) paxico records

malik abdul-rahmaan – kapung baru stroll (malaysian field studies) paxico records

mobb deep – burn (12'') loud records

Moderation: Mark Neustadt, Lennard Winschel

Redaktionelle Leitung: Mark Neustadt