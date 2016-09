What Up!? vom 21.09.2016: What Up feat. Gold Roger, Suff Daddy und MNDSGN

wir haben auf dem Juicy Beats Festival mit Goldroger zu seinem neuen Album "Avrakadavra" gesprochen und ihm einiges an Informationen dazu entlockt. Melting Pot Music Goldroger - Avrakadavra

Wir stellen das neue MNDSGN Album "Body Wash" vor Stones Throw MNDSGN - Body Wash und haben einen Beitrag zum im Juni erschienenen Album "Birdsongs", von Suff Daddy am Start. Jakarta Rec. Suff Daddy - Birdsongs

Außerdem haben wir Felix Stahl (Tropical Disco Hustle, ehem. What Up!? Redaktion) in der zweiten Stunde an den Decks, mit einem Set, das er wie folgt beschreibt: "Hip Hop Tracks von jungen, eher im House angesiedelten Producern. Gerappt wird da auch, bzw. 1-2 House Nummern mit Hip hop Samples. Da geht grade viel :-)"



Frische Musik ist auch am Start, z.B. Beginner, Tkay Maidza, MC Bomber, Texta, D.R.A.M. und einiges mehr.



Be there or be square!



Redaktionelle Leitung und Moderation: Heiko Fritz