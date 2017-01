Verstärker vom 03.01.2017: Sparkling im Neujahrs-Talk

Wir starten das neue Indie Jahr mit glänzender, tanzbarer Musik der Kölner Band Sparkling.



Kölncampus



Mit der 2016 erschienenen "This is not the paradise they told us we would live in" - E P im Gepäck und Bühnenerfahrung auf Deutschlands sowie auch Großbritaniens Bühnen, ist das 2010 gegründete Trio längst keine Kölner Unbekanntheit mehr. Wir quatschen mit Ihnen über Neujahrsvorsätze und natürlich Ihre Musik.



Außerdem haben wir was über The xx, Matthew and the Atlas und die Smashing Pumpkins am Start. Konzerttipps gibt's auch.

Schaltet ein ab 20!



https://www.youtube.com/watch?v=3xBYfDrYNw0

















Moderation: Kirsten Kynast, Tom Sinke

Redaktionelle Leitung: Tom Sinke