Spielwiese vom 28.10.2017: Sendungsbewusstsein 2017 - Part 2

Es ist wieder soweit - Nach Part 1 im April mit Jan Schulte übernimmt Kölncampus, das Kölner Hochschulradio, wieder den Roxy Club für einen Abend!



Sendungsbewusstsein ist die Kölncampus-Clubnacht, die über die Jahre hinweg eine feste Instanz in der Kölner Clublandschaft wurde.

Abseits von Pop und Schema F-House wollen wir etwas tiefer gehen und uns dabei die Füße wund tanzen.



Hardfacts:



5 Euro ab 21 Uhr

8 Euro ab 22 Uhr



LINE UP:



Mr. Fries (Wolf Music | ODT / Dortmund)

Max Scholpp (Kompakt | Illusions / Köln)

Monibi (Kölncampus / Borderclash)

Thelonious Mark (Kölncampus / Borderclash)



Mr. Fries

Wie Moodymann schon sagte: "We have that good shit...and we have that other shit" - so sieht's auch Mr Fries.

Funkige Basslines und Gitarrenlicks verwoben mit smoothen E-Piano Akkorden ziehen sich im treibenden 4/4 Takt durch seine Produktionen wie seine DJ Sets.

Während seiner Residency bei der ODT in der Dortmunder Oma Doris teilte er sich die Decks mit DJs wie Chesus, Dan Shake, Max Graef, Hodini und auch den Jungs von Wolf Music.

Auf letzterem Label erschien neulich die zweite groovegeladene EP von Mr Fries, den seine fulminanten Sets in verschiedenste Städte Deutschlands sowie nach England und in die Schweiz bringen.

Wir dürfen gespannt sein, was er uns am 28.10. im Roxy zaubert!



https://soundcloud.com/mrfries



Max Scholpp

Aus dem Kompakt-Umfeld haben wir uns den Jungspung Max Scholpp mit ins Boot geholt.

Den 21-jährigen, der auch zur letzten "Total 17" Compilation beigesteuert hat, kennt man u.a. von der Cocomotion im Coco Schmitz, seiner Residency im Scheuen Reh - und nicht zuletzt von diversen Kompakt-Veranstaltungen.

Zwischen Köln und Groningen verbreitet Max Scholpp seinen Sound und bewegt sich zwischen schillernden Keys, gefilterten Vocals und pumpenden Drum Machines.



https://soundcloud.com/max_s-1



Monibi

Monibi ist eine Allrounderin – sie legt auf, produziert, leitet mehrere Sendungen sowie die Musikredaktion bei Kölncampus mit und ist Tontechnikerin. In ihrer Sendung "Borderclash" geht sie das elektronische Universum einmal quer durch. Wenn sie mal nicht on air ist, dann bezaubert sie uns halt auch gerne im Acephale, im Scheuen Reh, im Schnörres, im Himmel, etc; während sie in ihren Clubsets meist House, Disco und Techno erster Güte spielt - mal organischer und verspielter, mal dunkler und sphärischer, aber immer mit voller Wirkung.



www.soundcloud.com/mawnyb



Thelonious Mark

Zwischen warmen Melodien und knackigen Drums, da fühlt sich Thelonious Mark wohl.

Ob Soul, Funk, Disco oder ihre Geschwister aus fernen Ländern, sind seine Selections immer auf leichtfüßige Grooves ausgelegt.

Dies hat der Wahlkölner vor allem mit seinem Partner in Crime BlackFriction als Delicious Frequencies oder auch alleine bereits in ganz NRW bewiesen und sich die Decks u.a. mit illustren Größen wie dem Soul Rabbi, Retrogott oder Habibi Funk geteilt.

Wenn er grade nicht an den Decks ist, teilt Thelonious Mark seinen Geschmack mit den Zuhörern der Sendungen 'What Up!?' und 'Borderclash' bei Kölncampus.



https://soundcloud.com/thlnsmrk

Moderation: Mark Neustadt, Sarah Roellinger

Redaktionelle Leitung: Sina Zecarias, Sarah Roellinger, Mark Neustadt