Plattensport vom 07.10.2017: House & more... w/ Loose Lips Radio (UK)

What's independent radio like in the UK? Medallion Man & Juggins came all the way from London to tell us about their Loose Lips radio, events, label, mix-series, and blog endeavour. Of course topped up with a 2-hour b2b DJ-mix.



kc Medalion Man & Juggins aka Loose Lips Radio

Check out the Loose Lips Collective:

https://soundcloud.com/loose-lips123

http://loose-lips.co.uk/radio-shows





Redaktionelle Leitung und Moderation: Sarah Roellinger