Plattensport vom 01.07.2017: I'm in love mit Joschka Tschirley <3

I'm in love ist im Kölner Nachtleben nicht mehr wegzudenken.



Die I'm in love Crew treibt seit 2012 in Köln ihr (Un)wesen. Fester Bestandteil der nicen Crew ist Joschka Tschirley.

Angefangen hat das bunte Treiben im Roxy, mittlerweile ist Joschka auch auf der besten musikalischen Anlage im Gewölbe live zu hören.



Man munkelt er habe sich in sein Studio eingeschlossen und an so manch einem Track herumgebastelt. Mal sehen ob er uns etwas verraten will.

Außerdem ist die nächste Veranstaltung im Gewölbe in Planung und das Katzensprung Festival steht ja auch vor der Tür.







Lasst uns mit ihm aus dem Nähkästchen plaudern.

Treibender, düstererer Technosound zum wach werden und in den Abend grooven.









Playlist

sandilé - like that

sandilé - portland

tschirley, joschka - moon (unreleased) i'm in love

tschirley, joschka - distant voices (unreleased) i'm in love

bleak - sixteen crude

tschirley, joschka - paranoid (unreleased) i'm in love

tschirley, joschka - apache (unreleased) i'm in love

bleak - subject target

tschirley, joschka - tundra (unreleased) i'm in love

tschirley, joschka - genetics Pt.1 (unreleased) i'm in love

marcel dettmann - scourer

tschirley, joschka - octopus (unreleased) i'm in love

tschirley, joschka - genetics pt.2 (unreleased) i'm in love

frank hellmond - diamonds pt.1

luke hess - self control

havantepe - distanced

luke hess - selector

matthias springer - snalog

echo machine makam - glacial valley

yotam avni - UR sleeping

peter van hoesen - cartesian taiko

raucherecke - nebelmaschine

thomas hessler - rise

tschirley, joschka - uranus (unreleased) i'm in love







Redaktionelle Leitung und Moderation: Kirsten Kynast