Mixtape vom 27.01.2017: Welcome to Stars Hollow Part 3

Where you lead, I will follow, anywhere, that you tell me to. If you need, you need me to be with you, I will follow, where you lead... Die Titelmusik der Gilmore Girls wurde für das Netflix Revival der Serie von Mutter Carole King und Tochter Louis Goffin neu interpretiert.

Musikredakteurin Carolin hat es sich mit den Gilmore Girls DVDs auf dem Sofa gemütlich gemacht.

Aber die alte Version war eigentlich viel schöner. "Früher war alles besser..." Auch ich bin vom langerwarteten Revival enttäuscht worden. Winter, Spring und Summer haben mich einfach nur wütend gemacht. Während Autumn konnte ich dann nicht mehr aufhören zu weinen. Das Ende war für mich trotzdem nicht zufriedenstellend. (Oder kommt da noch was? Jess hat so geschaut!!)



Trotzdem lässt es sich schön in der musikalischen Welt von Stars Hollow schwelgen. Und nicht nur dass, wer die Gilmore Girls bisher nicht kannte, weil zu jung oder zu ignorant, sollte sich selbst einmal in das Stars Hollow Ende der 90er und Anfang des neuen Jahrtausends begeben.



Natürlich handelt die Serie von einer endlos redenden Mutter und ihrer (über-)ambitionierten Tochter - und deren Liebesleben. Heute würde eine Serie vielleicht mehr so einfach gestrickt sein, aber das festzustellen, ist ja auch eine schöne Erkenntnis.



Sam Phillips hat die "Lalas" und "Ahs" der Serie vertont und auch den ein oder anderen zauberhaften Song beigesteuert. Im Revival sind es drei, den schönsten könnt ihr im zweiten Gilmore Girls Mixtape hören (Lorelai & Luke <3) Aber der Sound der Serie wird auch durch Grant Lee Phillips, als Troubadour des zauberhaften Städtchens Stars Hollow geprägt (Fun Fact: beide sind "leider" nicht verheiratet oder verwandt). Im Revival spielt Louise Goffin seine Schwester und konkurrierende Straßenmusikantin. Die Szene bleibt trotz erhöhter Sättigung farblos. Die einzigartige Klangfarbe der Serienwelt kommt in den originalen Staffeln besser zur Geltung.



Musik spielte insbesondere in den frühen Staffeln eine große Rolle, Lorelai wie auch Rory sind große Musikfans und besitzen ein enormes musikalisches "Fachwissen". Sie philosophieren über Klassiker, Guilty Pleasures oder lassen sich einfach in der Musik fallen. (Wenn auch deutlich seltener als früher)



Die Gilmore Girls bieten für Fans immer noch einen großen kulturellen Mehrwert, nicht nur Musik, sondern auch Literatur, Film und Zeitgeschehen werden verhandelt und diskutiert. Für dieses Mixtape habe ich mich auf die Musik der sechsten Staffel über die letzte Staffel der originalen Serien bis zum Revival konzentriert. Die meiste Musik stammt übrigens aus Staffel 6 - jener Staffel nachdem sich die Serienschafferin Amy Sherman-Palladino erstmals von ihrem Werk trennen musste.



Redaktionelle Leitung: Carolin Blefgen