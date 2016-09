12 Zoll vom 01.09.2016: Das Duett des Raves - DJ und MC

Die 12 Zoll Septemberausgabe gibt’s im altbewährten Gewand mit einer ganzen Menge neuer Musik und einem wirklichem Special als Gastmix. Doch erstmal zur Musik denn viel ist geschehen im sonst so enttäuschenden Sommer 2016.

DBridge hat mit seiner Too Late EP und der neuen Folge des Pleasure District Projekts direkt zwei hochgradig originelle Werke herausgebracht. Die MedSchool freut sich über ein sommerliches Album von Urgestein London Elektricity und in unserer Lieblingsnische der undergroundigen Breakbeatkultur hat sich das Label RuptureLDN in den Vordergrund gedrängt und möchte präsentiert werden. Außerdem gibt’s die neuen Scheiben aus dem Hause Viper und Metalheadz.

Doch das Alles nicht genug: Für den Gastmix in der zweiten Stunde haben wir uns diesen Monat etwas ganz besonderes überlegt. Anlässlich seines Bday Bashs im Roxy kommt Rascal MC zusammen mit seinem langjährigem Wegbegleiter Kolt Siewerts ins Studio und zeigt uns, was es heißt ein Drum & Bass Set mit Gespür und Qualität zu hosten. Seit 2006 stehen die beiden zusammen auf der Bühne, bespielen einige der größten Festivals für Bassmusik in Deutschland und Umgebung und haben gerade erst wieder den Drum & Bass Bundesliga Titel nach Köln geholt. Wir quatschen über die hohe Kunst eines funktionerenden Teams aus DJ und MC, die gemeinsame und mega-erfolgreiche Partyreihe "Play!" und natürlich die Geburtstagssause „Kharma“ von Rascal zu der es bestimmt auch den ein oder anderen Gästelistenplatz zu gewinnen gibt. Also einschalten, wenn der Urheber des „Flute Tune“ auf einen MC trifft, der seit 1999 durch die ganze Republik tourt.

Tracklist Neuvorstellungen:

dbridge - simmy-phaty (pleasure district 006 -dbridge) pleasure district

clarity – fog (fog / blue ruin) samurai music

elektricity, london - seven days to live [frederic robinson remix] (are we there yet? remixes) med school

ak - ghost on your lips (feat. zoe moon) (single) soundcloud

nitri – poltergeist (feat. sense mc) (enough's enough) horizons music

outer heaven – rankin (all headz) rupture ldn

posij - killer (glados ep) inspected

six blade – stompin ground (drum & bass summer slammers 2016 (viper presents)) viper recordings

phase – a different space (a different space) warm communications

fierce & zero t – bonesman (bonesman / in circles) metalheadz

teddy killerz & june miller - outer space (killer squad ep) ram records

netsky & jauz - higher [the prototypes remix] (higher remixes) ultra

nickbee – confrontation (sounds of war) invisible

twenty one pilots - heathens [audio remix] (single) soundcloud

stoner – bring the noise (eurofunk volume one) neodigital recordings

phace & signs – pamplemousse (eurofunk volume one) neodigital recordings





Moderation: Darius Thies, Jonas Bischof

Redaktionelle Leitung: Jonas Bischof