Plattensport vom 12.08.2017: Back In The Box

Leopold Hutter Leo Cameo, Gailalda Festival 2017

Viele Jahre ist es her, da war Alex "Subtil" Niemann bei uns im Plattensport zu Gast. Damals noch eifriger Student und seines Zeichens ebenfalls Radiomoderator in Düsseldorf. Dort hatte Alex seine eigene DJ-Sendung namens "Back In The Box" am Start, samt gleichnamiger Partyreihe. Jetzt, nach Studium, Babypause und reichlichen Erfahrungen ist Alex wieder zurück in der Box gelandet - und der Plattensport-Moderator von damals noch gleich dazu!

Denn wer anno dazumal noch auf Moderatorenseite bei Kölncampus stand, wird heute Abend bei der Back In The Box in Düsseldorf hinter den Decks stehen. Leopold Hutter aka Leo Cameo hat diese Sendung selbst viele Jahre moderiert und kommt heute ausnahmsweise mal wieder sowohl ans Mikro als auch an die Plattenteller. Als Warmup für die Party, als Catch-Up für die Nostalgiker und als alles das, was es eben noch so ist. Denn in der Box ist alles möglich. Wo genau diese ist (ehemaliger Weltkriegsbunker *hust*hust*) und was genau ihr dort heute Abend erleben könnt - all das und noch viel mehr erfahrt ihr im heutigen Plattensport!



Leo Cameo auf Soundcloud





Redaktionelle Leitung und Moderation: Leopold Hutter