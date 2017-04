Nachdurst vom 25.04.2017: Burger, Blogger und Facebook

Wir haben Burger gegessen, fragen uns, was Blogger eigentlich so treiben und verraten euch, was Facebook sich mal wieder neues ausgedacht hat. Wo, wann, wie? Ab 13 Uhr auf der 100,0!

Am Wochenende waren wir auf dem Sneaker x Burger & sweets Event im Helios37 in Ehrenfeld. Wir fassen für euch zusammen, was es da zu sehen, essen und hören gab und natürlich, ob es sich lohnt, zur nächsten Veranstaltung zu gehen.



Außerdem klären wir mit der lieben Jana von maedchenhaft.net, was ein Influencer/Blogger/Whatever eigentlich den lieben langen Tag so treibt und wie sich dieses Phänomen in den letzten Jahren gewandelt hat.



Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat vor kurzem die jährliche Entwicklerkonferenz von Facebook stattgefunden. Wir verraten euch, was der liebe Mark sich wieder so neues für uns ausgedacht hat...



Also hört mal rein, das wird eine ganz tolle Sause!

Moderation: Myriel Desgranges

Redaktionelle Leitung: Selina Großmann