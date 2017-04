Nachdurst vom 20.04.2017: All about Tamagotchis, Pornos und Profilfotos

Was haben Tamagotchis, Porno-Synchronisation und Profilfotos gemeinsam? Diese Themen passen heute alle in unsere Sendung! Endlich sind die nervigen virtuellen Elektronikküken aus den 90ern zurück: die Tamagotchis! Wir verraten euch was neu ist und was sie alles können!





Die ersten Pornofilme waren erotische Stummfilme. Heute ist der Ton in den Lustfilmchen nicht mehr wegzudenken! Aber wer gibt den Pornofilmen eigentlich sein Gestöhne...ehm seine Stimme? Und wie genau läuft das in der Branche so ab? Das verrät uns Pornosynchronsprecherin Anna aus Köln in einem Interview!



Wie präsentiere ich meine Schokoladenseite am besten? Jeder kennt es: Die lästige Suche nach dem passenden Profilfoto für euer Lieblingssocial-Media-Netzwerk. Aber damit ist jetzt Schluss! Warum australische Forscher raten, dass eure Liebsten besser ein Profilfoto für euch auswählen, erfahrt ihr heute im Nachdurst!



Es wird ein Heidenspaß, also hear you later aligator!





Moderation: Katrin Glados

Redaktionelle Leitung: Victoria Przybyl