Nachdurst vom 18.04.2017: Das lange Wochenende ist vorbei!

Und deshalb reißen wir uns jetzt alle mal wieder am Riemen und kehren zurück in den Alltag.

But first: Coffee! Apropos - wusstet ihr schon, dass es jetzt farblosen Kaffee gibt? Nein? Dann hört mal genau hin. Wir erklären euch, wo dieses Wunderzeug her kommt.

Hautunreinheiten, Gewichtszunahme, eine Veränderung des Zyklus - Viele Girls unter euch sollten diese Nebenwirkungen der Pille kennen. Aber wusstet ihr, dass die Pille auch Auswirkungen auf die weibliche Psyche hat und die sexuelle Lust beeinflussen kann? Wie es dazu kommt, klären wir im Interview mit Herrn Professor Mallmann von der Uniklinik Köln.



Ihr lebt in einer WG, aber trotzdem bleibt irgendwie immer noch etwas übrig? Oder ihr arbeitet in der Gastronomie und könnt nicht mit anschauen, wie kiloweise Essen weggeworfen wird? Wir stellen euch heute drei wirklich gute Apps vor, mit denen ihr mit wenig Aufwand etwas gegen Essensverschwendung tun könnt.



Also hear you later! Oder so...

Moderation: Myriel Desgranges

Redaktionelle Leitung: Tim Hemmrich