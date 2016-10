Nachdurst Klang vom 19.10.2016: Es ist wie Musik in den Ohren

Es ist wieder Zeit für unseren wöchentlichen Nachdurst Klang. Eine Stunde - Zwölf Lieder.

Unsere Musikredakteure haben wieder Lieblingslieder ausgewählt, die dringend präsentiert gehören.



Folgendes ist dieses Mal in der Liste:



1. solange - don't touch my hair [ft. sampha] (a seat at the table) saint records

2. sohn - signal (single) 4ad

3. sir - cadillac dreams (ft. big k.r.i.t.) (Her EP) iiinglewood

4. pixies - all i think about now (head carrier) pixiesmusic

5. midori hirano - by the window (minor planet) sonic pieces

6. keshavara - creators of rain (feat. gi?o) (single) check your head

7. kamchatka - take me back home (long road made of gold) despotz records

8. jenkins, mick - angles (ft. noname & xavier omar) (the healing component) cinematic

9. gomes, jullian - broken tamagotchi (feat. daev martian) (late dreamer) atjazz record company

10. crystal fighters - all night_indi up (single) pias

11. yves tumor - the feeling when you walk away (serpent music) pan

12. jaques palminger & 440 hz trio - der pinguin, das handy und der jazz (spanky und seine freunde) staatsakt



Moderation: Chris Weiher

Redaktionelle Leitung: Elena Bavandpoori