Mixtape vom 12.12.2016: Best of 2016 Mixtape

Borderclash & Plattensport Musikredakteurin Sarah Roellinger aka Monibi compiles her favourite tunes of the year. A 2 hour long mixtape from electronica, to house via hip-hop and jazz.



Nach dem Take 5 Extravaganza Weekend, Borderclash & Plattensport Musikredakteurin Sarah Roellinger, aka Monibi, stellt ihre Lieblingslieder des Jahres zusammen in 2 Stunden. Von Electronica, via house bis hip-hop und jazz.