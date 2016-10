Mixtape vom 07.10.2016: D O O M S D A Y

Wiederholung vom 15.01.2016

Als Subgenre des Doom Metal hat sich schon seit den 1990er Jahren die Spielart des Drone Doom etabliert, in der die Langsamkeit und Schwerfälligkeit des Doom mit den lang anhaltenden Tondauern des Drone gepaart werden.



Dabei werden minimalistische Songstrukturen mit maximaler Lautstärke und Verzerrung zu hypnotischen und dampfwalzenartigen Soundwalls und schier endlos dröhnenden Hallräumen ausgedehnt, die sich überwiegend im untersten Frequenzspektrum bewegen.



Das heutige Mixtape vereint einige der renommiertesten Künstler besagter Stilrichtung und walzt sich 120 brachiale Minuten über die 100,0 durch eure Gehörgange bis tief in die Magengrube.



Playlist:

sunn o))) & boris - etna (altar) southern lord

boris - ganbow-ki (amplifier worship) mangrove

earth - omens and portents 1: the driver (the bees made honey in the lion's skull) southern lord

nadja & uochi toki - saturn, jupiter (cystema solari) corpoc

sunn o))) - it took the night to believe (black one) southern lord

corrupted - paso inferior (paso inferior) insolito

boris - feedbacker pt. 2 (feedbacker) diwphalanx

earth - seven angels (earth 2: special low frequency version) sub pop

nadja - now i am become death, the destroyer of worlds (radiance of shadows) alien8 recordings

sunn o))) & boris - the sinking belle (black sheep) (altar) southern lord

Redaktionelle Leitung: Daniel García González