Mixtape vom 03.10.2016: It's my party and I'll cry if I want to

... you would cry too, if it happened to you. Das Mixtape für Partypeople mit einem Hang zur Dramatik.

Columbia Beyoncé crying and drinking

Der Abend scheint perfekt: du hast gute Laune, tanzt zu funky Tunes mit HipHop-Attitüde. Du steckst knietief drin in der Sause und - war das da gerade etwa 2Pac? Keine Ahnung, denn so langsam steigen sowohl der Alkoholpegel als auch deine innere Zerissenheit. Von deinem Weltschmerz bedrückt, ziehst du dich von der Meute zurück, singst traurige Lieder und starrst melancholisch aus dem Fenster.

Immerhin bist du Gastgeber, das bedeutet: It's my party and I'll cry if I want to.

Redaktionelle Leitung: Negisa Blumenstein