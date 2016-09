Mixtape vom 30.09.2016: The Wedding Dance

Hochzeits-DJs spielen meistens nur Hits, Hits, Hits. Ich liebe Hits, aber auf welcher Musik würdet ihr den einen Tanz tanzen wollen?

Ich bin 26 Jahre alt. Und ich war in meinem Leben bisher auf vier Hochzeiten. Zweimal habe ich als Engelchen Blumen verstreut. Dann war ich auf der Hochzeit der Mutter meines Freundes und im letzten Jahr um diese Zeit war ich auf der Hochzeit einer Freundin (ihr Song ist übrigens auch dabei!). Ich tanze also nicht auf allzu vielen Hochzeiten.



Aber in letzter Zeit sind schon einige Einladungen bei mir angekommen (und irgendwann in naher Zukunft werde ich sicher auch mal einer dieser Einladungen nachkommen). Überhaupt scheint es mir, dass sich die Hochzeiten in meinem Umfeld häufen.



Ich habe mir also Gedanken über diese Feiern gemacht, denn irgendwie sind sie mir doch etwas suspekt - besonders, wenn das Fest nur für die Gäste gestaltet oder sogar veranstaltet wird. Viel wichtiger ist es doch, wie sollte für euch die Feier aussehen?



Für mich dabei vielleicht die interessanteste Frage: Auf welchen Song möchtet ihr euren Hochzeitstanz tanzen? Also habe ich mich bei Kölncampus umgehört.



Erst dachte ich, dass ich sicher nicht ausreichend Inspiration finden würde - wer will heutzutage noch heiraten? Aber ich habe den ein oder anderen verkappten Romantiker ertappt.



Letztlich sind es doch wieder zu viele Songs geworden. Wenn ihr also euren Wunschtraum in meinem Mixtape vermisst, verzeiht es mir. Egal wie kitschig, pathetisch oder trashig eure Auswahl war, ich schwinge sehr gerne zu einer anderen Gelegenheit, auf einer Feier von euch, dazu meine Füße.



Herausgekommen ist ein Hochzeitsmixtape mit den Klassikern, einigen "Unser"-Songs, viel Kitsch und einer guten Prise Funk - und den ein oder anderen Song habe auch ich ausgesucht.





Playlist



wiener philharmoniker - ein sommernachtstraum: vvi. hochzeitsmarsch (die große klassikedition - best of classic edition) profil medien

palmer, amanda - ampersand (who killed amanda palmer) roadrunner

james, etta - at last (at last!) argo records

dylan, bob - mr. bojangles (dylan - a fool such as i) columbia records

gall, france - ella, elle l'a (babacar) disques apache

jackson, skip & natural experience, the - micro wave boogie (soul jazz records presents disco 2) soul jazz records

film simphony orchestra - motiv i (drei haselnüsse für aschenbrödel ost) supraphon

lana del rey - religion (honeymoon) umg

fifth dimension, the - wedding bell blues (the age of aquarius) soul city

parton, dolly - i will always love you (jolene) rca victor

legend, john - all of me (love in the future) good music

sugarhill gang, the - apache [jump on it] (rappers delight) charly films

romantic sounds orchestra - schneewalzer (deutsche volksmusik hits - klassische & instrumentale melodien, vol. 3) om

la priest - learning to love (inji) domino records

cole, natalie - this will be [an everlasting love] (inseparable) capitol records

zappa, frank - wedding dress song / the handsome cabin boy (mystery disc) universal music

jones, norah - come away with me (come away with me) blue note

silvester, tony & new ingredient, the - magic touch (magic touch) mercury

deutsche trompeter korps - des großen kurfürsten reitermarsch (reiterfreuden: reiter märsche) jpf records

portugal. the man - lovers in love (the satanic satanist) defiance records

peter, paul and mary - leaving on a jet plane (album 1700) warner bros records

boom pam - wedding song (boom pam) essay records

ware, leon - why i came to california (leon ware) rhino/elektra

arcade fire - afterlife (reflektor) sonovox

battisti, lucio - e penso a te (umanamente uomo: il sogno) numero uno

kakkar, neha; kakkar, sonu; janjua, labh - london thumakda (queen ost) super cassettes industries

tbilisi symphony orchestra - boléro (ravel) high definition classics



Redaktionelle Leitung: Carolin Blefgen