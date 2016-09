Mixtape vom 09.09.2016: Our Latin Thing

So hieß ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 1972 indem es um die neuaufkeimende Lateinamerikanische Musik in den Vororten von New York ging. Diese Musik ging in die Geschichte als "Salsa" ein. Hier geht es aber um deren Ursprünge und Variationen. Von der Bronx bis nach Peru. Von den 30er Jahre bis zur Gegenwart.





00:00:00 Fania All Stars - Introduction (Our Latin Thing)

00:02:38 Joe Bataan - Mestizo

00:09:17 Ray Barreto - Right On

00:11:47 Eumir Deodato - Latin Flute

00:16:29 Tomas Einarsson - Rumdrum

00:19:16 Mongo Santamaría - Watermelon Man

00:21:40 Xavier Cugat & his Orchestra - Jamay

00:24:16 Damaso Perez Prado - Cerezo Rosa

00:26:40 Machito & his Afrocuban Orchestra - Mambo, mucho Mambo

00:29:38 Panchito Riset - Te Odio y te Quiero

00:32:35 Celia Cruz - Quizaz, Quizaz, Quizaz

00:35:00 Bobby Capo - Piel Canela

00:37:41 Toña, la Negra - Alma de Veracruz

00:40:34 Abelardo Barroso - La Hija de Juan Simón

00:43:34 Celia Cruz y la Sonora Matancera - Tu Voz

00:46:37 Don Azpiazu and the Havana Casino Orchestra - El Manicero

00:49:49 Kiko Mendive & Maria Antonieta Pons - Se va el Caimán, se va el Caimán

00:52:55 Los Gaiteros de San Jacinto - Sigan Bailando

00:55:12 Totó la Momposina y sus Tambores - La Verdolaga

00:59:19 Quantic & Flowering Inferno - Te Picó el Yaibí

01:04:36 Quantic & Flowering Inferno - Cumbia sobre el Mar

01:10:36 Lucho Bermúdez y su Orquesta - Tolú

01:13:23 Los Destellos - Onsta la Yerbita

01:19:30 Chicha Libre - Depresión Tropical

01:22:44 Los Destellos - Para Elisa

01:25:26 Ignacio “Mazacote” Carrillo - Lagrimas Negras

01:30:29 Félix Baloy - Después de esta Noche

01:33:40 Raúl Paz - Mulata

01:37:30 Si*Sé - Mariposa (En Havana)

01:41:59 Sacha Nairobi - Princesa

01:44:58 Sergent García - Yo Soy Salsamuffin

01:48:55 The Quantic Soul Orchestra - Panamá City

01:54:04 Apache - Liberté

01:56:26 Mangu - Calle Luna, Calle Sol

02:00:43 Mongo Santamaría - Papa, Mama, Tu











Moderation: Federico Kersting