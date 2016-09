Mixtape vom 19.08.2016: Appletree Pop

Das zauberhafte Appletree Garden und das beschauliche Haldern Pop sind für Musikredakteurin Carolin Blefgen die Höhepunkte ihrer Festivalsaison. Mit dem heutigen Mixtape schwelgt Carolin in ihren schönsten musikalischen Erinnerungen aus den Sommermonaten...

Kölncampus / Carolin Blefgen Regenschirm-Installation in den Baumwipfeln

Obwohl das Appletree Garden Festival nochmal deutlich kleiner als das Haldern Pop ist - und das hat ja bekanntlich nach über 30 Jahren fast Legendenstatus, hatte es meiner Meinung nach ein schöneres, rundes Line Up. Von den ungefähr 25 musikalischen Acts haben 17 in mein Mixtape gefunden.



Die anderen 15 Songs entstammen dem Haldern Pop - von über 60 Acts im Line Up. Denn einen Großteil des Line Ups sehe ich mir eh nicht an. Alles in der Haldern Pop Bar, im Tonstudio, in der Kirche (außer Soap&Skin wäre nicht abgesagt worden) fällt für mich von vorn herein flach.



Da müsste ich beim Slot vorher schon in der Schlange stehen, während des Soundchecks weiter draußen verweilen, während drinnen die wichtigen Musikjournalisten stehen. Für Woman war ich dieses Jahr das erste Mal in der Bar, es war schön. Aber wahrscheinlich das letzte Mal.



Das Spiegelzelt habe ich ebenfalls seit Jahren nicht mehr von drinnen gesehen. Von draußen habe ich dieses Jahr aber einige Künstler für mich entdeckt.



Trotzdem werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr wieder kommen. Also heißt es im November: lasst uns die Haldern Pop Server zum Einsturz bringen. Und zu Weihnachten gönne ich mir dann die Karten für das wunderschöne Appletree Garden.



Bis dahin höre ich mir diese Playlist an...



wintergatan - sommarfagel (wintergatan) sommarfagel records

hartman, sarah - satellite (satellite ep) vertigo

whitney - no matter where we go (light upon the lake) secretly candian

woon, jamie - sharpness (making time) polydor

algiers - black eunuch (algiers) matador

georgia - nothing solutions (georgia) domino

drangsal - will ich nur dich (harieschaim) caroline international

django django - first light (born under saturn) because music

elias - cloud (warcry) warner music

slow show, the - bloodline (white water) haldern pop recordings

holter, julia - everytime boots (have you in my wilderness) domino

roosevelt - colours (roosevelt) city slang

kiwanuka, michael - black man in a white world (love & hate) polydor

parcels - anotherclock (anotherclock) kitsuné

amber arcades - fading lines (fading lines) heavinly recordings

fisher, ian - you're the one (nero) snowstar records

lundberg, ebbot & the indigo children - backdrop people (for the ages to come) haldern pop recordings

her - five minutes (her tape #1 - ep) zrp

daughter - no care (not to disappear) 4ad

goose - british mode (bring it on) skint records

slow magic - girls (girls) downtown records

bilderbuch - om (schick schock) maschin records

nerven, die - wüste (out) glitterhouse records

hunger, sophie - die ganze welt (supermoon) two gentlemen

blaue blume - sky (sky) brillante records

rationale - palms (palms) best laid plans

woman - touch (fever) asmara records

vryll society, the - self realization (self realization) deltasonic records

besnard lakes, the - the plain moon (a coliseum complex museum) jagjaguwar

lilly among clouds - blood & history (blood & history) among clouds records

monolink - indigo (indigo) ground digital

soap&skin - mawal jamar (single) slfo



Redaktionelle Leitung: Carolin Blefgen