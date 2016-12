KulturImpuls vom 13.12.2016: Die "beste aller Welten"

In der komischen Operette "Candide" wachsen Candide und seine Gefährtin in dem Glauben auf, in der "besten aller Welten" zu leben. Ihre reale Welt entpuppt sich jedoch als hart und schonungslos: Krieg, Ausbeutung und Mord erwarten die beiden. Die Operette von Leonard Bernstein basiert auf dem Roman "Candide oder der Optimismus" von Voltaire. In den 1950er Jahren sorgte die New Yorker Uraufführung eher für negative Resonanz. Wir waren in der aktuellen Inszenierung der Oper Köln und erzählen euch, ob das bis heute so ist!



Außerdem sprechen wir über die Ausstellung "Alles was geht 2.0" vom Asta Café und tauchen in Ernest Hemingways Novelle "Der alte Mann und das Meer" ein, in dem der kubanische Fischer Santiago mit einem riesigen Marlin ringt. Und wir erzählen euch - wie immer - welche kulturellen Events ihr in Köln nicht verpassen solltet!



Also schaltet ein - Wir hören uns um 18 Uhr!



Moderation: Bernhard Strecker, Nora Wilker

Redaktionelle Leitung: Galina-Tara Barusic