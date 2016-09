40 Jahre Punkrock - The Lurkers bei uns zu Gast

"The whole night is ruined" soll der Floor Manager der TV-Show Top Of The Pops nach dem Auftritt der Lurkers 1978 gesagt haben. Warum er das sagte, warum viel Schwachsinn über die "alte Zeit" des Punk erzählt wird und wie sich das Thema des Outsiders durch das Leben der Lurkers zieht, sind einige der Themen, über die wir mit The Lurkers Drummer Esso gesprochen haben.

