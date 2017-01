Frührausch vom 12.01.2017: Krötenwanderung mal anders!

Die Kölner Studierendenorganisation "oikos" macht mit bei der Aktion "Bankwechsel im Hörsaal" und möchte Studierende animieren, ihr Geld bei Banken anzulegen, die ökologische und soziale Projekte fördern. Wie viel ökologischer und sozialer solche Banken sind, wie ein Wechsel funktioniert und was die Konditionen sind, klären wir im Frührausch.





"Ich hab soooo viel Stress gerade!!!!!11!!!1111!!1!!" Na, wie oft habt ihr diesen Satz in letzter Zeit so gesagt oder gehört? Aber keine Angst, wir verschaffen Abhilfe und reden mit Diplom-Psychologin Jana Bauer über ihren Vortrag "Me, my stress and I – Stress verstehen, eigene Ressourcen stärken und in Balance bleiben".

Außerdem feiern wir das Jubiläum des Debütalbums von Led Zeppelin, sprechen über Muskelkater, haben einen Ausgehtipp für euch und verraten, was man bisher über die Bebauungspläne des Geländes um den ehemaligen Güterbahnhof in Ehrenfeld (Jack in the Box-Gelände) weiß.

Und das war noch nicht mal alles.

Also, schaltet unbedingt ein! It's worth it ;-)



Moderation: Giselle Ucar

Redaktionelle Leitung: Darius Thies