Frührausch vom 08.11.2016: Dienstag, der 8. November, ist nicht nur...

Wahltag in den USA, sondern auch Weltschenk- und Koch-Was-Gewagtes Tag! Außerdem ist auch eine große Soul-Legende an diesem Tag geboren...



Foto: Chris Weiher/Kölncampus Lecker Frühstück mit viel Gemüse. Und Käse. Lecker!

Ein Tag, viele Ereignisse: So schaut - oder besser gesagt - hört sich unserer Frührausch an!



Außerdem sprechen wir mit Lisa Musculus von der Deutschen Sporthochschule Köln über ihre Promotionsarbeit: "The Role of Heuristic Decision-Making on the Route to Expertise in Sport – A Longitudinal Cohort Study Examining the Development of Fast and Frugal Decision-Making of Youth Soccer Players".



Wir sprechen ebenfalls mit dem Team vom ersten Unverpackt-Laden Kölns Tante Olga, der am 5. November seine Eröffnung feiern durfte.



Dies und weitere Themen gibt es ab 8 Uhr im Frührausch! Tune in!

Moderation: Ilona Steffens

Redaktionelle Leitung: Thomas Weiler