Fit wie ein Turnschuh?

Bewegung, Entspannung und Ernährung darum geht es an diesem Tag in Ehrenfeld am Tag der Gesundheit. Ausgerichtet wird das ganze vom Gesund in Ehrenfeld e.V., ein Verein von vier Sportwissenschaftlerinnen, die Menschen mit Sport verbinden wollen. Max Heck hat im Frührausch mit Marina Slopianka, Leiterin des Gesund in Ehrenfeld e.V. über die Veranstaltung gesprochen.

