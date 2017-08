Cut and Paste vom 04.08.2017: All about Pop!

Diesen Freitag steht Cut'n'Paste ganz im Zeichen des Haldern Pop und der c/o pop. Zusammen mit illustren Gästen bringen wir euch diese vielfältigen Festivals näher.



Vom 16.8 bis zum 20.8. findet das c/o pop Festival in Köln statt.

Diese Veranstaltung, die nunmehr seit 2004 in Köln stattfindet, hat sich über die Jahre hinweg als vielfältiges Musikfestival etabliert, das sich immer am Puls der Zeit bewegt.



c/o pop

Über diese vier Tage hinweg spielen Größen wie Motor City Drum Ensemble, Romare, Moderat und Omar Souleyman, aber auch Lokalmatadore wie Gianni Brezzo, Waking Up In Stereo oder Hade an verschiedensten Kölner Locations.



Mit einigen Gästen, die vor und hinter den Kulissen des Festivals aktiv sind, gehen wir das Ganze musikalisch durch und stellen euch das Programm peu à peu vor.



Tracklist:



omar souleyman - tawwalt el gheba (bahdeni nami) monkeytown records

moderat - eating hooks (eating hooks) monkeytown records

motor city drum ensemble - l.o.v.e. (l.o.v.e. (dj kicks) ) studio !k7

bobby analog - solar dance (love lost ep) extended play

romare - who loves you (love songs: part two) ninja tune



hade's selection:



heilige drei könige - komm lass uns heiraten (hochzeitstanz remix) (heiraten und mehr ep) mond musik

jo star - demare mwen (wacha) debs



gianni brezzo - 12words (tak €2) dorfjungs



oswin's selection:



the unknown cases - masimbabele 89 (the adrian sherwood remix) (masimba bele 89 12'') rough trade

frank chickens - we are frank chickens (we are frank chickens) kaz records



acid arab - theme (acid arab collections / ep01) versatile records



clifford's selection:

liz torres - can't get enough (dub mix) (can't get enough 12'') state street records

die krupps - goldfinger (uk version) (goldfinger 12'') quiet



pearson sound - gridlock (rem) pearson sound

waking up in stereo - lightflash (wuis) eigenvertrieb

waking up in stereo - era error (wuis) eigenvertrieb

anthony naples - sky flowers (us mix) proibito

dj seinfeld - always i come back to that (season 1) lobster theremin

mall grab - pool party music (pool party ep) hot haus records



Paco Schallenberg Auch beim Haldern Pop wurden Handykameras gezückt. Was noch passiert ist? Schaltet ein!

Redaktionelle Leitung und Moderation: Mark Neustadt, Ilona Steffens