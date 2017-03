Cut and Paste vom 03.03.2017: Konzerte Konzerte Konzerte

Dieser Abend wird gebührend den Konzerten gewidmet. In Kölle ist auch nach Karneval was los: Beim Repeat Oblique Minifestival und dem Release-Konzert von Down by the Water Vol. 2 zum Beispiel!



Hört also mal auf rumzukatern. Wir haben für jeden was dabei, gute Musik sogar on top!

Was wollt ihr also mehr?



Vor dem Repeat Oblique Minifestival im Gewölbe sprechen wir mit den Mitorganisatoren Ludiwg Zibell und Alex Ketzer über das Festival.

Evitceles, aus Sofia, ein Live - Act auf dem Minifestival, wird auch zu Gast bei uns im Studio sein.

Natürlich hören wir auch mal rein, was uns musikalisch so geboten wird.







Außerdem haben wir Benedikt Schmitz zu Gast. Der Kölner Folk-Musiker hat zum zweiten Mal einen Sampler für Vinyl-Liebhaber zusammengestellt, der euch zum Träumen bringt - mit 12 Tracks von 12 Folk-Bands auf 12"!







Am Samstag wird die Veröffentlichung von Down by the Water Vol. 2 mit einem

Konzert im Weltempfänger gefeiert. Mit Leaves & Trees, Paula Tebbens und The New Poor versammeln sich hier einige der Bands auf der Bühne, deren Klänge ihr auch auf dem Sampler findet.



Doch bis Samstag müsst ihr gar nicht warten: Bei Cut and Paste könnt ihr euch schon mal vorwärmen - Abel de Kam von The New Poor präsentiert uns bereits heute live ein paar akustische Klänge. Also, schaltet ein!



Redaktionelle Leitung und Moderation: Kirsten Kynast, Sina Zecarias, Eva Schwert