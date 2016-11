Cut and Paste vom 18.11.2016: Farbton-Kollektiv: franco-deutsch House & Techno

House & Techno Farbton-Kollektiv; highlights aus der Kölncampus musikalischen Woche; und Konzert-tipps.



Farbton Kollektiv französisch-deutsch house & techno Kollektiv: Farbton.

Tonight there's a house & techno party in Nachtigall, but before it all kicks in, we have quite a few members of the franco-german house & techno collective Farbton popping in the studio to give us a taste of their sound and have a chat with us. We'll talk about their special relationship with french DJs and their love of live-acts.







Beim Kölner Farbton-Kollektiv wird ein besonderes Augenmerk auf Live-Acts sowie auf Künstler aus Frankreich gelegt – so auch am kommenden Freitag. Zusätzlich zur eigenen Crew und DJs aus der lokalen Szene wie Leezos, Leon Hagen, Klaus Storch oder Verfürth, sowie der französischen kölncampus Monibi, werden zwei DJs des Kollektivs Sound Lockdown am 18. 11. die Kölner Nachtigall zum Beben bringen. Deren Parties mit Ablegern in Nantes, Marseille und Paris machen frankreichweit von sich reden. Der Sound von Alfie und P-H.T erstreckt sich über Genregrenzen hinweg von House bis Techno. Die Klangfarben reichen von melancholisch-lyrisch bis düster-industriell. Ihr Sound bleibt dabei stets treibend und nach vorne gerichtet und fügt sich somit perfekt in die Farbton Stilistik von Inflection, Ferdinger und Lennart Gätjen .













Moderation: Sarah Roellinger, Ilona Steffens

Redaktionelle Leitung: Sarah Roellinger