Controller vom 10.10.2016: Sport, Sport, Sport!

Die Sport-Spiele-Saison ist auch in diesem Jah wieder pünktlich, doch für uns gibt es nicht nur Fußball, denn wir gucken uns auch mal die anderen Sportspiele in diesem Herbst an...

2K Games NBA 2K17, Kyrie Irving von den Cleveland Cavaliers

Los geht's mit Basketball: Die NBA2K-Serie hat im letzten Jahr mit einem umfangreichen Story-Modus experimentiert, der in der Controller-Redaktion eher gemischte Gefühle hervorgerufen hat. Was gibt es diesmal Neues bei NBA 2K17? Nach dem Hardwood begeben wir uns aufs Eis und spielen eine Runde Eishockey mit NHL 17.



Das Kontrastprogramm für Sportmuffel gibt es auch: Wir waren in der Philharmonie und haben uns von Pianist Benyamin Nuss zurück in die Welt von Spira holen lassen und der Musik von Final Fantasy X gelauscht. Außerdem sprechen wir mit unserem Gast Daniel Possler von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover über die Wirkung von Musik in Videospielen.



Musik gibt es auch in dieser Controller Sendung nicht zu knapp, heute aus Titan Souls, The Legend of Zelda: Skyward Sword, Donkey Kong Country 2 und Final Fantasy X.

Moderation: Max Heck

Redaktionelle Leitung: Thomas Steuer, Max Heck