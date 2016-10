Borderclash vom 26.10.2016: New releases + Wicked Waldi & his dubstep mix

New electronica, bass, and ambient sounds; news from the music scene in Cologne; a dubstep DJ Set from Wicked Waldi. Wed. 26.10.16 // 8-10pm // 100,0 fm



Wicked Waldi

Wicked Waldi, das in Köln lebende Mehrfachtalent ist seit nun 5 Jahren begeisterter Vinylist mit Fokus auf Dubstep. Seit 2007 infiziert von allem, was sich um 140bpm dreht, sieht und hört man ihn heutzutage regelmäßig auf dem Royal Beat Club in Düsseldorf auflegen und sonst unregelmäßig auf anderen Events mit Herz für Subkultur und tiefe Frequenzen.







Moderation: Maike de Buhr, Sarah Roellinger

Redaktionelle Leitung: Sarah Roellinger, Maike de Buhr