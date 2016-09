Borderclash vom 24.08.2016: Burakete in the studio! New releases! Festival debrief!

Burakete, the man behind the Süperdisko & Türkische Delikatessen parties, shares with us one hour of gems from his record collection.

We also have new releases for you from XL, Hyperdub, !K7, and more... the first hour will be pretty experimental, a bit wavy, with a touch of hip-hop & grime.



You can hear Burakete live on Friday night:





Playlist



gila - tuff whisper (genkidama) xl

zomby - fly 2 (ft. banshee) (ultra) hyperdub

zomby - her (ultra) hyperdub

zomby - sweetz (ft. burial) (ultra) hyperdub

james zoo - meat (fool) brainfeeder

james zoo - the zoo (fool) brainfeeder

hanz - 4 min. surgery (forthcoming plasty mixtape)

tobacco - human om (sweatbox dynasty) ghostly international

anderson .paak - come down (ft. ti) (malibu)

kaytranada ft. anderson .paak - glowed up (99,9%) xl

skepta - detox (ft. bbk) (konnichiwa) boy better know

mykki blanko - fendi band (mykki) !k7



Burakete's DJ set:



dilo dilo dub (hade edit)

baris manco, kurtalan express - hüseyni selam (20. san'at yili disco manco) türküola

yurdaer dogulu - deli gibi sevdim (mutluluk icin) melodi records

cengiz coskuner - yanaklarin cicektir (entrümental / 82) oscar plakcilik

selda - kizil dere (selda) finders keepers records*

gülden karaböcek - nem kaldi (single) elenor

cahit oben - sürmeli gelin (single) yonca

ersen & dadaslar - yedin beni (single) sahinler

birsen armagan ve yurdaer dogulu ork. - helvaci (kozmonotosman edit)

tafo brothers - bijli bhari (oriental tropical edit)

seker oglan - hülya süver (kozmonotosman edit)

metin alatli - kzu edit

arif sag - dimbili

zafer dilek - carsambayi sel aldi edit (mehmet aslan)

baris manco - gönül dagi



