Blickwechsel vom 17.11.2016: Von der Domplatte verwiesen

"Schutzzone" wird der geplante Verweis von Kleinkünstlern und Bettlern von der Domplatte genannt. Eigentlich sollte dieses Vorhaben am Donnerstag in der Ratssetzung besprochen werden, doch der Diskussionsbedarf ist zu hoch. Wer streitet hier mit wem?



Auf die Warnung folgt die Sünde



“I do not want to commit the sin which I will have to do after September 30 against black money holders.” Die zwei höchsten Geldscheine des Landes sind ungültig – über Nacht. Das hat der indische Premierminister Narendra Modi vergangene Woche überraschend verkündet. Dahinter steckt eine durchdachte Maßnahme gegen Schwarzgeld und Korruption. Bereits im Sommer hatte Modi die Besitzer von Schwarzgeld gewarnt.







Hört rein, am Donnerstag (17.11.) auf Kölncampus!





Redaktion:

Rosa Lauterbach

Eva Schwert

Tim-Oliver Bieler

Julian Schmidt-Farrent

Vivian Bahlmann

Sylvia Sabarth

Amelie Liebst

Moderation: Max Heck

Redaktionelle Leitung: Pia Behme