12 Zoll vom 03.08.2017: Der Sommer der Breakz

Bevor das musikalische Sommerloch naht haben wir von 12 Zoll noch einmal eine proppenvolle Sendung vorbereitet. Mit dabei: Viel sonniger und von Vibes strotzender Drum & Bass und die Crew hinter Kölns einzigem Drum & Bass Festival, der Breakzone.

Seit 2000 ist die Breakzone fester Bestandteil der Szene in Köln und Umgebung. Bis 2007 noch als Teil des Rheinkultur Festivals in Bonn, findet seit 2008 ein Großteil der Veranstaltungen in Köln statt. Organisiert wird das Ganze von Rinc Pathfinder, der als DJ Rinc in Köln auch diverse andere Veranstaltungen, wie die Osterbreakz oder die Raveolution ins Leben ruft.

Das nächste Breakzone Festival steht Mitte August an und so freuen wir uns, dass wir Rinc und Aimbass von der Pathfinder Crew live im Studio haben. Auf der Breakzone am 12.08. gibt’s internationalen Besuch von Serial Killaz und den Zombie Cats. Aus Deutschland mit dabei sind unter anderem Phace, Nogata und Brian Brainstorm. Das können uns Rinc und Aimbass aber mit Sicherheit noch einmal ausführlicher erzählen. Neben einigen heißen Scheiben für ihren Gastmix haben die beiden wie uns geflüstert wurde auch den ein oder anderen Gästelistenplatz mit an Bord.

Und wie gewohnt gibt’s vorher eine volle Stunde mit dem Neuesten aus der Welt des Drum & Bass aufbereitet in üblicher 12 Zoll Manier. Diesmal garniert mit ordentlich Jungle-Vibes, jeder Menge Summertunes und Geschichten aus vergangenen Tagen.



Tracklist:

redeyes & glxy – keep on (feat. tyler daley) (blueprints ep) the north quarter

drumcatcher – what's on your mind (this is fokuz – 88) fokuz recordings

j. cole – she's mine [spectrasoul bootleg] (she's mine [spectrasoul bootleg]) bandcamp free

kid drama – brutal d (trife ep) metalheadz

koherent – night cycles (night cycles) sgn:ltd

coma & sense mc – dionysus [qzb remix] (dionysus) flexout audio

need for mirrors – ethos [spirit remix] (ethos/push) blu mar ten

response – tell me (tell me) commercial suicide

dj patife – the vibe is coming (feat. fats) (dj patife presents the vibe is coming ep) sunandbass recordings

specialist x – jah heart (blood & fijah/jah heart) dubplate championz

dauntless & sach – erasure (outlines 1) invisible

mefjus & kasra – conversion (decypher/conversion) critical music

fourward – over [s.p.y remix] (expansion remixed) shogun audio

survival – time flux (take it back lp) dispatch recordings

hybris – crumbled [dlr's 3rd time around remix] (a new tomorrow) dispatch recordings

friction – mad in the jungle (feat. doctor) (mad in the jungle) elevate audio









Moderation: Darius Thies, Jonas Bischof

Redaktionelle Leitung: Jonas Bischof