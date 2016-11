12 Zoll vom 01.12.2016: 12 Zoll HOCH10

Eine Erschütterung der Nacht bahnt sich an.

Während das von der Bassföderation abgeschnittene System „Quake“ auf Hilfe wartet, gesellt sich ein tapferer Jedi Ritter namens Slim Charles Kenobi auf seinem Weg in ebenjenes System zu dem benachbarten Planeten „12 Zoll“, um die unersättliche Bassföderation mit dunklen Basslines zu verunsichern. Dazu benutzt er sogenannte Funkwellen, die alles durchdringen, was die Bassföderation an Schilden aufbringen kann. Mit der Kraft der Macht vermag er es ohne körperliche Anwesenheit ein Dauerfeuer von gut 30 Minuten durch das All zu schicken und somit die galaktischen Pilgerer auf das Eintreffen der Vier Jedi des HOCH10 Ordens vorzubereiten.



Bevor es gegen kurz nach 9 jedoch soweit ist, sendet auch der Planet 12 Zoll selbst diverse rumpelnde Basslines. Neben den neusten und innovativsten Sounds blicken wir zudem auf das ereignisreiche Jahr 2016 zurück.

Außerdem gibt’s noch eine heiße Empfehlung um das Jahr ausrollen zu lassen. Wir verlosen Tickets für die Let It Roll Tour in Oberhausen mit Noisia, The Prototypes und Mefjus!



Info zu HOCH10:

Hoch10 gehört zu einer der langjährigsten Eventreihen Hamburg`s und ist eine feste Instanz in Sachen Drum`n`Bass & Next Level Bass. Seit seinen Anfängen in 2000 bespielten sie unzählige Shows in den Clubs Hamburg`s, mit Stages auf Festival`s und überall dort, wo sich der Bass zuhause fühlt wie zum Beispiel im Hafenklang, Übel&Gefährlich, Fusion Festival, MS Dockville...und ist für Top Artists die erste Anlaufstelle in Sachen Drum`n`Bass in Hamburg, so absolvieren regelmässig wellknown Künstler gefeierte Shows bei Hoch10: z.B Audio, Black Sun Empire, Calyx, Commix, Ivy Lab, Marcus Intalex, Mefjus, Noisia... u.v.m.

Beim renomierten DrumnBass Future Music Awards wurde Hoch10 in 2007 mit Silber in der Kategorie beste Drumnbass Clubnacht Deutschlands ausgezeichnet; in 2015 erhielt das Kollektiv den Hamburger Clubaward als Bester Veranstalter.

HOCH10 auf Fb:

https://www.facebook.com/HOCH10/

Slim Charles auf Fb:

https://www.facebook.com/Hr.SlimCharles/

Slim Charles auf Soundcloud:

https://soundcloud.com/slim-charles-1



Quake X D:FRNT im Stadtgarten:

https://www.facebook.com/events/1677876522523944/



Let it Roll on Tour:

https://www.facebook.com/events/778739348933222/



Moderation: Darius Thies, Jonas Bischof

Redaktionelle Leitung: Jonas Bischof